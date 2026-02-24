Alanya’nın Demirtaş Mahallesi’nde bulunan Demirtaş Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde yaşandığı iddia edilen olay, ilçede geniş yankı uyandırdı. İddiaya göre 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki E.E., dersin boş olduğu bir saatte arkadaşlarıyla sınıfta bulunduğu sırada okulun müdür yardımcısının fiziksel müdahalesine maruz kaldı.



Aile, olayın “şaka” olarak geçiştirilmeye çalışıldığını ancak kızlarının yüzünde oluşan darp izlerinin bunu yalanladığını öne sürdü.



“3 SAAT ODADA TUTULDU” İDDİASI



Öğrencinin babası Mustafa Erbaş, kızının olay sonrası yaklaşık 3 saat boyunca müdür yardımcısının odasında tutulduğunu iddia etti. Erbaş, bu sürede darp izlerinin kaybolmasının beklendiğini öne sürerek sürecin örtbas edilmek istendiğini savundu.



Aile, kızlarının yaşadığı durumun psikolojik olarak da etkili olduğunu belirtti.



REHBER ÖĞRETMENİN DİKKATİ ORTAYA ÇIKARDI



İddiaya göre olay, rehber öğretmenin dikkati sayesinde gün yüzüne çıktı. Öğrenciyi uzun süre göremeyen öğretmenin şüphelenerek müdür yardımcısının odasına gittiği, E.E.’yi dışarı çıkardığı ve yüzündeki kızarıklıkları fotoğraflayarak kayıt altına aldığı ileri sürüldü.



Ayrıca rehber öğretmenin, jandarma ekipleri gelene kadar öğrencinin yanından ayrılmadığı iddia edildi.



AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU



Aile, hastaneden darp raporu alarak jandarmaya suç duyurusunda bulundu. Sürecin adli boyuta taşındığını belirten baba Mustafa Erbaş, “Kızım için sonuna kadar mücadele edeceğim” dedi.



Olayla ilgili resmi makamların inceleme başlattığı öğrenildi. Konuya ilişkin okul yönetimi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılacak açıklama merakla bekleniyor.



Kaynak: Haber Merkezi