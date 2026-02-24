JMO Antalya Şube Başkanı Mustafa Karancı, kentin üç büyük fay hattıyla çevrili olduğunu belirterek zemin etütleri ve kentsel dönüşüm konusunda kritik uyarılarda bulundu.

Antalya deprem riski yeniden gündemde. Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Antalya Şube Başkanı Mustafa Karancı, kent merkezinde aktif bir fay hattı bulunmamasının güvenli olduğu anlamına gelmediğini söyledi. Antalya’nın batı, doğu ve güneyden yüksek deprem potansiyeline sahip faylarla çevrili olduğunu vurgulayan Karancı, özellikle yapı güvenliği ve zemin etütleri konusunda ciddi eksikler bulunduğunu dile getirdi.

ÜÇ BÜYÜK FAY HATTI ANTALYA’YI ÇEVRELİYOR

Karancı’nın paylaştığı bilgilere göre Antalya; batıda yaklaşık 300 kilometre uzunluğundaki Fethiye-Burdur Fay Zonu, güneyde Kıbrıs-Helen Yayı, doğuda ise Aksu Fayı ile çevrili durumda. Özellikle Fethiye-Burdur Fay Zonu’nun geçmişte 7’nin üzerinde depremler ürettiğini hatırlatan Karancı, yeni bir kırılmanın Antalya’da kalıcı hasarlara yol açabileceğini ifade etti.

Bu tablo, “Antalya’da büyük deprem olur mu?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Kent merkezinde hissedilecek şiddetli bir depremin, zemin özelliklerine bağlı olarak bazı bölgelerde daha ağır sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

“ZEMİN BİLİNMEDEN GÜVENLİ BİNA OLMAZ”

Karancı, Antalya’daki zemin etütlerinin yetersizliği konusuna dikkat çekti. Taşıma gücü düşük alanların ve tarım arazilerinin imara açılmaması gerektiğini belirten Karancı, “Zemin parametreleri bilinmeden binaların güvenli olduğunu söyleyemeyiz” dedi.

Özellikle yeni gelişen mahallelerde detaylı jeolojik ve jeoteknik çalışmaların zorunlu hale getirilmesi gerektiğini kaydeden Karancı, aksi halde olası bir Antalya depreminde hasarın büyüyebileceğini söyledi.

Aslında mesele sadece fay hattı değil. Zeminin nasıl davrandığı, binanın nasıl yapıldığı, denetimin nasıl uygulandığı… Hepsi bir arada.

“ANTALYA HAZIR DEĞİL”

Antalya’nın tarihsel süreçte tsunami yaşadığına da dikkat çeken Karancı, AFAD’ın erken uyarı sistemlerini devreye aldığını ancak genel hazırlık seviyesinin yeterli olmadığını ifade etti. “Halk korkuyor çünkü hazır değiliz. Yapılarımız hazır değil, kurumlarımız hazır değil” diyen Karancı, çözümün açık olduğunu söyledi.

Antalya’da kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Karancı, güvenli ve dirençli şehirler için planlı adımlar atılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Deprem olduğunda konuşuyoruz. Sonra unutuyoruz. Ama faylar unutmuyor…