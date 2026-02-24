​Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Mezarlıklar Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşların bayram ziyaretlerini daha huzurlu ve düzenli bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için kollarını sıvadı. Yürütülen çalışmalar kapsamında mezarlık alanlarındaki ağaçlar budanıyor, yabani otlar temizleniyor ve çevre düzenlemesi titizlikle yapılıyor.

‘8 MEZARLIĞIN TAMAMI BAKIMDAN GEÇECEK’

​Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez, mahalle sınırları içerisinde toplam 8 adet mezarlık bulunduğunu belirterek, hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti. Ekiplerin planlı bir şekilde tüm mezarlıklara müdahale edeceğini vurgulayan Sönmez, yürütülen çalışmalar hakkında şunları söyledi: ​ "Vatandaşlarımızın bayramda kabir ziyaretlerini rahatça yapabilmeleri için 8 mezarlığımızda da temizlik ve budama işlemleri gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz sahada özverili bir çalışma sergiliyor. Emeklerinden dolayı Alanya Mezarlıklar Müdürlüğü personellerine mahallem adına teşekkür ediyorum."

​Bayram sabahına kadar tamamlanması planlanan çalışmalarla, Mahmutlar’daki tüm mezarlıklar temiz ve bakımlı bir görünüme kavuşmuş olacak.