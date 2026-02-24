​Alanya’nın işlek noktalarında gerçekleştirilen etkinlikte, gençlik kolları üyeleri araçları tek tek durdurarak sürücülere ve yolculara hazırlanan paketleri takdim etti.

‘DAYANIŞMANIN GÜCÜNÜ HİSSETTİK’

​Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Alanya Gençlik Kolları Başkanı Semih Ersoy, Ramazan ayının manevi iklimini Alanya sokaklarında yaşatmak istediklerini belirtti. Ersoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ​ "AK Parti Alanya Gençlik Kolları olarak, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve dayanışmayı artırmak amacıyla ‘İftara 5 Kala’ programımız kapsamında trafikte olan vatandaşlarımıza iftarlık ikramında bulunduk. Ramazan’ın bereketini paylaşarak, dayanışmanın gücünü bir kez daha hissettik."