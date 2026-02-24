Alanya’nın işlek noktalarında gerçekleştirilen etkinlikte, gençlik kolları üyeleri araçları tek tek durdurarak sürücülere ve yolculara hazırlanan paketleri takdim etti.
‘DAYANIŞMANIN GÜCÜNÜ HİSSETTİK’
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Alanya Gençlik Kolları Başkanı Semih Ersoy, Ramazan ayının manevi iklimini Alanya sokaklarında yaşatmak istediklerini belirtti. Ersoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "AK Parti Alanya Gençlik Kolları olarak, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve dayanışmayı artırmak amacıyla ‘İftara 5 Kala’ programımız kapsamında trafikte olan vatandaşlarımıza iftarlık ikramında bulunduk. Ramazan’ın bereketini paylaşarak, dayanışmanın gücünü bir kez daha hissettik."