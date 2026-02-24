AK Parti kurmayları tarafından hazırlanan ve Meclis Başkanlığı’na sunulması için gün sayılan 33 maddelik dev tarım paketi, Alanya’da son yıllarda patlama yapan hobi bahçesi krizine son noktayı koymaya hazırlanıyor. Tarım arazilerinin bölünerek yapılaşmaya açılmasını durdurmayı hedefleyen taslak, kentteki binlerce parseli doğrudan etkileyecek.

100 BİN TL CEZA VE ŞOK YAPTIRIMLAR

Kırsal bölgelerde küçük parçalar halinde satılarak fiilen konut alanına çevrilen tarım arazilerine yönelik cezalar ağırlaşıyor. Yeni yasal düzenleme hayata geçtiğinde, hobi bahçesi statüsündeki arazilere kesinlikle şebeke suyu ve elektrik aboneliği bağlanmayacak. Mevcut ruhsatsız veya kaçak bağlantılar büyük bir denetim kıskacına alınırken, bu tür mevzuata aykırı yapılaşmalara zemin hazırlayan kişi ve kurumlara anında 100 bin TL idari para cezası kesilecek. Özellikle Alanya'nın merkez ve çevre mahallelerindeki kontrolsüz genişlemenin bu sert tedbirlerle durdurulması amaçlanıyor.

GERÇEK ÜRETİCİYE TAPU MÜJDESİ

Taslak metin, kaçak yapılaşmaya savaş açarken bölgedeki gerçek çiftçiye ise derin bir nefes aldıracak. Mera, yayla ve otlak gibi alanlarda tamamen tarım veya hayvancılık amacıyla inşa edilmiş prefabrik ağıl, ahır, ambar ve depolar için yeni bir dönem başlıyor. Kadastro şartlarına uygun olan bu tarımsal yapılar artık doğrudan tapuya tescil edilebilecek. Böylece Alanya'nın yüksek kesimlerinde üretim mücadelesi veren ancak mülkiyet belirsizliğiyle boğuşan çiftçilerin hukuki engelleri tamamen ortadan kalkmış olacak.

TARIM ALANLARI MERCEK ALTINDA

Plansız kentleşmeyi frenlemek ve verimli toprakların amaç dışı kullanımını tamamen bitirmek, bu radikal düzenlemenin belkemiğini oluşturuyor. Büyükşehir yasası ile kırsal mahalleye dönüşen Alanya'daki tarımsal potansiyelin korunması adına atılacak bu adımlar, kent kamuoyu tarafından da büyük bir dikkatle izleniyor. Gözler şimdi, kritik taslağın TBMM’deki görüşme sürecine ve yasalaşmasının ardından ortaya çıkacak net uygulama takvimine çevrildi.