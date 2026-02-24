Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 09.28'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.

Antalya’da sabah saatlerinde bir deprem daha kaydedildi. AFAD verilerine göre, saat 09.28’de merkez üssü Akdeniz, Kaş açıkları olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KAŞ AÇIKLARINDA 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem yerin deniz tabanı açıklarında gerçekleşti. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Sabah işe gitmeye hazırlanan birçok vatandaş sarsıntıyı hafif şekilde hissettiğini ifade etti. Özellikle yüksek katlı binalarda oturanlar kısa süreli tedirginlik yaşadı. Antalya Kaş açıklarında meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem, kent merkezinde hafif şekilde hissedildi.