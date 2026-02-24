​ Alanya’da yaşayan ve ölümcül kas hastalığı olan DMD (Duchenne Musküler Distrofi) ile mücadele eden küçük Taha Miraç için zaman daralırken, müjdeli bir haber MAHKOD’dan geldi. AK Parti İlçe Yöneticisi ve MAHKOD Başkanı Ali Koç, dernek yönetim kuruluyla birlikte anlamlı bir karara imza attı. Derneğin her yıl üyeleriyle buluştuğu iftar programı organizasyonu, Taha Miraç’ın sağlığına kavuşabilmesi adına bu yıl gerçekleştirilmeyecek.

​ KAMPANYAYA DESTEK: YÜZDE 17 AŞILAMYOR

​ Taha Miraç’ın ailesinin gece gündüz demeden sürdürdüğü yardım kampanyasında bugüne kadar gerekli olan meblağın sadece yüzde 17’sine ulaşılabilmişti. Kampanyanın yavaş ilerlediği ve ailenin umutlarının tükendiği bir noktada devreye giren Ali Koç, iftar daveti için ayrılan bütçeyi doğrudan minik Taha’nın valilik onaylı hesabına yatırdı.

​ "Taha Miraç’ın’ sağlığı, bizim kuracağımız tüm sofralardan daha kıymetlidir" diyen Başkan Ali Koç, bu hamlesiyle hem aileye moral oldu hem de Alanya kamuoyuna "yardım" çağrısında bulundu.