​Alanya’nın tarımsal üretim merkezlerinden Kestel ve Mahmutlar mahallelerinin yıllardır beklediği sulama suyu projesinde heyecan dorukta. Devlet Su İşleri (DSİ) koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Dim Çayı’ndan alınacak suyu bölgedeki tarım arazileriyle buluşturacak olan ana hat döşeme işlemleri aralıksız devam ediyor.

​ZAMANA KARŞI YARIŞ BAŞLADI

​Bölge çiftçisinin üretim kapasitesini artıracak ve su sorununa kökten çözüm getirecek olan projede ekipler, Kestel ve Mahmutlar hattı üzerinde yoğunlaşmış durumda. Dev boruların toprakla buluştuğu çalışmalarda, hattın en kısa sürede tamamlanması için mesai harcanıyor.

​Yetkililerden alınan bilgilere göre, projenin planlanan takvime uygun ilerlediği bildirildi. Boru döşeme ve bağlantı noktalarındaki çalışmaların hızla tamamlanarak, mayıs ayı sonuna kadar hattın devreye alınması hedefleniyor. Bu sayede yaz sezonu öncesinde her iki mahalledeki tarım alanları modern sulama imkanına kavuşmuş olacak.