Meteoroloji verilerine göre Çarşamba günü Alanya’da gök gürültülü ve yer yer kuvvetli sağanak etkili olacak. Öğle saatlerinden sonra yağışın ani şekilde bastırması bekleniyor.

Alanya hava durumu son dakika gelişmesine göre, hafta başından bu yana hissedilen ılıman hava yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre özellikle Çarşamba öğleden sonra ilçede kısa süreli ancak etkili yağış görülecek.

ÖĞLEDEN SONRAYA DİKKAT

Uzmanlar, yağışın bir anda kuvvetlenebileceğini belirtiyor. Bu nedenle özellikle merkez mahallelerde ve sahil bandında:

Cadde ve sokaklarda su birikintileri,

Trafikte kısa süreli aksamalar,

Görüş mesafesinde düşüş

yaşanabileceği ifade ediliyor. Özellikle işe gidiş ve okul çıkış saatlerinde Alanya’da sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğu artabilir.

RÜZGAR VE ŞİMŞEK ETKİLİ OLACAK

Yağışla birlikte yer yer kuvvetli rüzgar ve şimşek aktivitesi bekleniyor. Sahil kesimlerinde rüzgarın zaman zaman sert esebileceği, denize açılacak küçük teknelerin tedbirli olması gerektiği bildiriliyor.

Deniz kenarında plan yapanlar için bugünle yarın arasında ciddi fark olacak. Sabah güneşli gibi görünen hava, birkaç saat içinde tamamen değişebilir. Hani o “bir şey olmaz” denilen anlar var ya… işte tam o saatler.

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Sağanakla birlikte hava sıcaklığında birkaç derecelik düşüş bekleniyor. Nem oranındaki artış nedeniyle hissedilen sıcaklık değişkenlik gösterecek. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ani hava değişimine karşı dikkatli olması öneriliyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, sabah ve akşam saatlerinde trafiğe çıkacak sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Açık alanda plan yapanların ise alternatif program yapması tavsiye ediliyor.

Alanya’da Çarşamba günü kuvvetli sağanak yağış uyarısı sonrası şemsiyeler hazır tutulmalı. Yağış uzun sürmeyebilir ancak etkisi kısa sürede hissedilebilir. Özellikle alt geçitler ve eğimli yollar…