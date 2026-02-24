Turizmin başkenti Alanya'da barınmak giderek zorlaşıyor. Türkiye genelindeki kira artış ortalamalarını son iki yıldır adeta katlayan rakamlar, yerel halkı ve ilçede yaşamak zorunda olan çalışanları kara kara düşündürüyor. Muratpaşa ve Konyaaltı ile birlikte barınma krizinin en derinden hissedildiği merkezlerden biri olan Alanya'da, boş bir daireye taşınmanın bedeli akılalmaz seviyelere tırmandı.

YENİ SÖZLEŞMELERDE 30 BİN TL ŞOKU

Kiralık ev piyasasında adeta yangın yaşanıyor. Bölgede yapılan yeni kiralama sözleşmelerinde aylık bedellerin 30 bin TL bandına ulaşması, ev arayışında olanları sarsarken gözler mevcut kiracıların durumuna çevrildi. Çığırından çıkan piyasa şartlarında fahiş zam talepleriyle bunalan vatandaşlar için en önemli kalkan yine yasalar oldu. Artan kriz üzerine yetkili ağızlardan kritik bir uyarı gecikmedi.

YASAL SINIRI AŞANA MAHKEME YOLU

Ev sahiplerinin ölçüsüz taleplerine boyun eğilmemesi ve yasal hakların sonuna kadar kullanılması gerektiğinin altı çiziliyor. Sürece dair net bir açıklama yapan Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı Çağlar, zam oranlarındaki kırmızı çizginin 12 aylık enflasyon ortalaması olduğunu hatırlattı. Çağlar, mülk sahiplerinin bu yasal oranı aşması durumunda kiracıların tereddüt etmeden hukuki yollara başvurabileceğini vurguladı. Alanya'da binlerce kiracıyı yakından ilgilendiren bu uyarı, fahiş kira artışlarına karşı yargı yolunun açık olduğunu bir kez daha tescilledi.