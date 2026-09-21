MANİSA’nın Salihli ilçesinde bir kıraathanede ölü bulunan Mehmet Gök’ün (35) ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Olay kapsamında kimlikleri henüz açıklanmayan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Eski Cami Mahallesi’ndeki bir kıraathanede meydana geldi. Kıraathane sahibi, bir kişinin masa üzerinde hareketsiz şekilde yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

MASADA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine kıraathaneye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz halde bulunan kişinin Mehmet Gök olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri kıraathanede inceleme yaparken, Gök’ün cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Mehmet Gök’ün ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltındaki kişilerin olayla bağlantısının belirlenmesine yönelik işlemler sürerken, Mehmet Gök’ün kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.