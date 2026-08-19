ALANYA Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kentin en önemli değerlerinden Corendon Alanyaspor’a yönelik birlik ve dayanışma mesajı verdi. Başkan Özçelik, Alanyasporlular Derneği Başkanı Hilmi Güney, dernek yönetim kurulu üyeleri ve taraftardan sorumlu Alanyaspor yöneticisi Mehmet Ali Işık ile belediyede bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyarette Alanyaspor’un yanı sıra turuncu-yeşilli taraftarların talep ve beklentileri gündeme geldi. Taraflar, takım ile kent arasındaki bağın daha da güçlendirilmesi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

TARAFTARLARIN TALEPLERİ MASAYA YATIRILDI

Görüşmenin önemli başlıklarından birini Alanyaspor taraftarlarının talepleri oluşturdu. Alanyasporlular Derneği Başkanı Hilmi Güney ve beraberindeki heyet, taraftarların beklentilerini Başkan Özçelik’e aktarırken, mevcut konular üzerinde istişare gerçekleştirildi.

Alanyaspor’un yalnızca bir futbol kulübü değil, aynı zamanda Alanya’nın ortak değerlerinden biri olduğu vurgulanan buluşmada, kentte turuncu-yeşilli renklere yönelik aidiyetin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

ÖZÇELİK’TEN ZİYARET İÇİN TEŞEKKÜR

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanyasporlular Derneği Başkanı Hilmi Güney, yönetim kurulu üyeleri ve Alanyaspor yöneticisi Mehmet Ali Işık’a teşekkür etti.

Başkan Özçelik, heyetin ziyaret sırasında kendisine takdim ettiği anlamlı hediyeler dolayısıyla da memnuniyetini ifade etti.

‘TURUNCU YEŞİL SEVDAMIZ İÇİN EL ELE’

Alanyaspor’un Alanya için taşıdığı öneme vurgu yapan Başkan Özçelik, kulübün yanında olmaya devam edeceklerinin mesajını verdi.

Özçelik, “Kentimizin gururu, turuncu yeşil sevdamız Alanyasporumuz için her zaman el ele, omuz omuza olacağız” ifadelerini kullandı.

Alanyaspor yönetimi, taraftarlar ve kent dinamikleri arasındaki dayanışmanın öneminin öne çıktığı ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin ardından sona erdi.