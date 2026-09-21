Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık yenilginin ardından teknik direktör Okan Buruk'un takımdan ayrılacağı yönündeki spekülasyonlara son noktayı koydu. Sarı-kırmızılı kulübün resmi kanallarından yapılan açıklamaya göre, Buruk'un görevine devam edeceği netlik kazandı.

Özbek, maçın hemen ardından Buruk ile telefonla görüştüğünü ve kendisine olan güvenlerinin tam olduğunu ilettiğini aktardı. Pazar günü kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman sonrasında da yüz yüze bir araya geldiklerini belirten Özbek, takımın genel durumunu ve önlerindeki süreci masaya yatırdıklarını ifade etti.

YÖNETİMDEN KRİZ SENARYOLARINA TEPKİ

Başkan Özbek, yaşanan puan kayıplarını fırsat bilerek camiada kriz ortamı yaratmaya çalışan bir kesim olduğunu öne sürdü. Galatasaray kazandığında sessiz kalanların, ilk olumsuz sonuçta harekete geçtiğini savunan Özbek, bu kişilerin asıl derdinin kulübün çıkarları olmadığını vurguladı.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİNDE DEĞİŞİKLİK VAR MI?

Yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcuların taraftarla birlikte tek yumruk halinde hareket edeceğinin altı çizildi. Okan Buruk yönetiminde dört yıldır süregelen istikrarın bozulmayacağını belirten Özbek, takımın Süper Lig'de üst üste beşinci şampiyonluğa ve Avrupa kupalarındaki hedeflerine odaklandığını duyurdu. Trabzonspor maçında alınan sonucun taraftarı üzdüğünün farkında olduklarını belirten yönetim, belirlenen rotadan sapma olmayacağı mesajını verdi.