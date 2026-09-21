Alanya yolunda korkutan kaza: Minibüs ve otomobil çarpıştı

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Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Sürücü daha sonra ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.

Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kaza, akşam saatlerinde 100’üncü Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre şehir merkezi yönünde ilerleyen 33 BCC 699 plakalı otomobilin sürücüsü, önüne çıkan bisikletliye çarpmamak için ani manevra yaptı.

AĞRI’da meydana gelen ilginç trafik kazasında bir otomobil, tek katlı binanın çatısının üzerinden şarampole devrildi. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

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