AĞRI’da meydana gelen ilginç trafik kazasında bir otomobil, tek katlı binanın çatısının üzerinden şarampole devrildi. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde 100’üncü Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre şehir merkezi yönünde ilerleyen 33 BCC 699 plakalı otomobilin sürücüsü, önüne çıkan bisikletliye çarpmamak için ani manevra yaptı.
EVİN ÇATISININ ÜZERİNDEN GEÇTİ
Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol seviyesinde bulunan tek katlı binanın çatısının üzerinden geçerek şarampole devrildi. Otomobil şarampolde ters dönerken, sürücü araç içerisinde sıkıştı.
Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
VATANDAŞLAR YARDIMINA KOŞTU
Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.
Sürücü daha sonra ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.