Yurt dışı seyahat planlayan Türk vatandaşlarının Schengen vizesi süreçlerinde yaşadığı zorluklar devam ediyor. Açıklanan son verilere göre, randevu bulma ve uzun değerlendirme aşamalarının ardından en fazla ret kararı veren ülkeler Estonya, Danimarka ve İsveç olarak kaydedildi.

Başvuru dosyalarındaki eksiklikler veya tutarsızlıklar, ret kararlarının temel nedenleri arasında yer alıyor. Özellikle Estonya ve Danimarka konsoloslukları, ilk kez başvuru yapacak kişilerin evraklarını detaylı şekilde inceliyor. Düzenli gelir beyanı, banka hesap hareketleri ve seyahatin finansmanına dair belgelerin eksiksiz sunulması gerekiyor. İsveç de benzer şekilde sıkı değerlendirme kriterleri uygulayarak yüksek ret oranlarıyla öne çıkıyor.

VİZE REDDİNDEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Konsolosluklar, sunulan otel ve uçak rezervasyonlarının başvuru sahibinin seyahat geçmişiyle uyumlu olup olmadığına bakıyor. Kişinin Türkiye'ye geri dönüş yapacağına dair güçlü bağlarını kanıtlaması, onay ihtimalini artırıyor. Eksik evrakla yapılan başvurularda ödenen harç ücretleri ve diğer masraflar iade edilmiyor.

SCHENGEN BAŞVURUSUNDA 'DOĞRU ÜLKE' KURALI NEDİR?

Daha kolay onay alabilmek amacıyla seyahat edilmeyecek farklı bir ülkenin konsolosluğuna başvurmak, sistemde olumsuz bir kayıt oluşturabiliyor. Schengen kuralları gereği, başvurunun seyahatte en uzun süre kalınacak ülkeye yapılması şart koşuluyor. Eğer birden fazla ülkede eşit süre geçirilecekse, ilk giriş yapılacak ülkenin temsilciliğinden vize alınması gerekiyor.