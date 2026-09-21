Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi’nin başarılı bisikletçileri, kazandıkları derecelerle Alanya’nın gururu olmaya devam ediyor. 2026 yılında 6 Türkiye şampiyonluğu ve 77 resmi kürsü derecesine imza atan takımın milli sporcuları, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk’ün konuğu oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve Okul Müdürü Taner Yıldırım’ın da katıldığı ziyarette Kaymakam Öztürk, milli takım forması giyen sporcularla yakından ilgilenerek çalışmalar ve elde edilen başarılar hakkında bilgi aldı.

Sporun her branşında gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Kaymakam Öztürk, azimleri ve başarılarıyla göğüs kabartan sporcuları tebrik etti.

İKİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi bisiklet takımında mücadele eden Yağmur Ecrin Çolakoğlu, 2026 Türkiye Zamana Karşı Şampiyonu olurken, Elif Ece Ünlükahraman ise 2026 Türkiye Yol Şampiyonu unvanını elde etti. Milli takım forması giyen sporcular arasında ise Güldeniz Günal, Sıla Aykutlu, Ece Harputluoğlu, Fatma Ela Çalışır ve Metehan Bozkurt yer alıyor.

Kaymakam Öztürk, genç sporcuları elde ettikleri dereceler nedeniyle kutlayarak başarılarının devamını diledi. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi