Zürih'te İsviçreli spor giyim markası ON ile yeni sözleşme imzalayan Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, İspanyol AS gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. Nike ile yollarını ayıran golcü oyuncu, 26 Ekim 2026

Pazartesi günü sahibini bulacak olan Ballon d'Or ödülü ve sahadaki tartışmalar hakkında konuştu.

Son dönemde gündeme gelen hakem kararlarıyla ilgili tartışmalara girmekten kaçınan Mbappe, düşüncelerini kendine saklamayı tercih ettiğini aktardı. Yıldız futbolcu, hakemlerin de insan olduğunu ve hata yapabileceklerini vurgulayarak bu konudaki polemikleri büyütmek istemediğini belirtti.

BALLON D'OR BEKLENTİSİ

Dünyanın en prestijli bireysel futbol ödülü olan Ballon d'Or için beklentilerini paylaşan Mbappe, ödülün kendisine verilmesi gerektiğine inandığını dile getirdi. Konu hakkında çok fazla konuşarak insanları rahatsız etmek istemediğini belirten oyuncu, sahada elinden gelenin en iyisini yaptığını ve artık sadece sakin bir şekilde sonucu beklediğini ifade etti.

MBAPPE'NİN ÖDÜL İDDİASINI DESTEKLEYEN İSTATİSTİKLER NELER?

Fransız golcünün ödüle olan inancının temelinde, geride bıraktığı sezonda sergilediği üstün bireysel performans yatıyor. LaLiga'da 25 golle, Şampiyonlar Ligi'nde ise 15 golle krallık yarışını zirvede tamamlayan Mbappe, ayrıca 2026

Dünya Kupası'nda attığı 10 golle de bir başka gol krallığına ulaştı. Uluslararası ve ulusal arenadaki bu üç farklı zirve, 26 Ekim'de açıklanacak ödül öncesi oyuncunun en güçlü argümanını oluşturuyor.