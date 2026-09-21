Toplumda kalsiyum veya vitamin eksikliğinin kesin bir göstergesi olarak kabul edilen tırnaklardaki beyaz lekelerin, çoğu zaman günlük yaşamdaki küçük fiziksel etkilerden kaynaklandığı açıklandı. Antalya Ekspres'in aktardığı bilgilere göre, tırnak yapısında meydana gelen bu geçici değişiklikler her zaman ciddi bir sağlık sorununun habercisi niteliği taşımıyor.

Çarpma, sıkışma, tırnak yeme alışkanlığı veya sert uygulanan manikür işlemleri tırnak kökünde travma yaratarak beyaz noktalara zemin hazırlıyor. Oluşan bu lekeler tırnak uzadıkça uç kısma doğru ilerliyor ve kesilme işlemiyle birlikte tamamen ortadan kayboluyor.

TIRNAKTA KALINLAŞMA VE ŞEKİL BOZUKLUĞUNA DİKKAT

Beyaz renk değişimine tırnakta ufalanma, kalınlaşma, kırılma veya yüzey bozulması gibi farklı belirtiler eşlik ediyorsa durumun dermatoloji uzmanları tarafından incelenmesi gerekiyor. Mantar enfeksiyonları da benzer beyazımsı görünümlere yol açabildiği için yalnızca gözlemle kesin bir tanı koymak mümkün olmuyor.

BEYAZ LEKELER İÇİN VİTAMİN TAKVİYESİ ALINMALI MI?

Uzmanlar, tırnakta beliren tek bir beyaz nokta üzerinden kişilerin kendi kendilerine kalsiyum veya mineral eksikliği teşhisi koymasının yanlış bir yaklaşım olduğunu vurguluyor. Gelişigüzel vitamin takviyesi kullanmak yerine lekenin büyüme seyri izlenmeli, birden fazla tırnağa yayılım veya kalıcı bir deformasyon gözlemlendiğinde mutlaka tıbbi destek alınmalıdır.

Tırnak sağlığını korumak adına günlük hayatta darbelerden kaçınılması, tırnak etlerinin aşırı zorlanmaması ve temizliğe özen gösterilmesi tavsiye ediliyor. Uzun süre geçmeyen ve yapıyı bozan değişimlerin ise göz ardı edilmemesi gerektiği belirtiliyor.