Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov, Rusya Milli Takımı kampında Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre Türkiye'deki ilk ayını ve adaptasyon sürecini değerlendirdi. Lokomotiv Moskova'dan İstanbul'a uzanan kariyer yolculuğunda yaşadığı değişimi anlatan genç oyuncu, Türk futbolseverlerin yoğun ilgisine dikkat çekti.

Kariyerinin 15 yılını aynı kulüp ve sistemde geçirdikten sonra ülke değiştirmenin zorluklarına değinen Batrakov, şu anda İngilizce öğrenmeye ağırlık verdiğini belirtti. Türkçe olarak yalnızca temel selamlaşma kelimelerini kullanabildiğini ifade eden futbolcu, İstanbul'daki tanınırlık seviyesinin Moskova'dan çok farklı olduğunu vurguladı. Moskova'da rahatça dolaşabildiğini, İstanbul'da ise şapka ve gözlük takmasına rağmen sürekli tanındığını aktardı.

Türkiye'deki yemek kültürüne alışma evresinde ilk hafta sık sık kebap tükettiğini belirten oyuncu, artık ev düzenine geçtiğini söyledi. Takım içindeki dayanışmaya da değinen Batrakov, özellikle Lucas Torreira'nın kendisine büyük destek verdiğini ve her konuda yardımcı olmaya çalıştığını açıkladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE HEDEFLER

Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirten Rus oyuncu, Türkiye'deki stadyum atmosferinin başka hiçbir yerle kıyaslanamayacağını ifade etti.

15 YILLIK DÜZENDEN SONRA İSTANBUL'A UYUM ZORLUYOR MU?

Bir futbolcunun altyapısından yetiştiği kulüpten ayrılarak farklı bir futbol kültürüne geçiş yapması, genellikle saha içi performans kadar saha dışı adaptasyonu da gerektiriyor. Batrakov'un Moskova'daki sakin yaşamından, futbolun günlük hayatın merkezinde olduğu İstanbul'a geçişi, bu kültürel değişimin en net örneklerinden birini oluşturuyor. Milli takım kampı nedeniyle bir ay sonra ülkesine dönen oyuncu, bu süreçte hem eski arkadaşlarını hem de Moskova'nın atmosferini özlediğini dile getirirken, yeni hedefinin Şampiyonlar Ligi'nde gol sevinci yaşamak olduğunu duyurdu.