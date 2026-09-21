HÜKÜMET Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Garnizon Komutanı Tabip Albay Semih Sancar Sayın, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, kamu kurum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Alanya Kaymakamlığı, Alanya İlçe Garnizon Komutanlığı, Alanya Belediyesi ve Muharip Gaziler Derneği çelenkleri sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından konuşma yapan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Abdullah Yılmaz, şanlı tarihin zaferlerinin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini söyledi. Yılmaz, "Zafer günlerine ve bu zaferin kahramanına kıymet sadece bugün değil, her zaman her yerde verilmeli. Aksi halde tarihimizle olan bağı koparırız. Tarih şuurunun uyandırılması ve pekiştirilmesi konusunda mili günlerimizin ve milli zaferlerimizin gereken şekilde değerlendirilmeleri, her türlü siyasi nezaket ve kaygının üstünde bir dava, milli karakter meselesi olduğunu belirtmek gerekir. Milli zaferlerin hatıralarını yaşamak, onları gönüllerde ve hafızalarda canlı tutmak, onların devamlarını sağlayıcı iradeye yükselmektir" dedi. Yılmaz'ın konuşmasının ardından tören sona erdi.

GAZİLER ONURUNA KAHVALTI DÜZENLENDİ

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında çelenk töreninin ardından gaziler onuruna kahvaltı programı düzenlendi. Programa Kaymakam Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Garnizon Komutanı Tabip Albay Semih Sancar Sayın, Alanya Muharip Gaziler Derneği Başkanı Abdullah Yılmaz, kurum amirleri, gaziler ve aileleri ile şehit aileleri katıldı. Programda şehit aileleri ve gazilerin masalarını ziyaret eden Kaymakam Şakir Öner Öztürk, kendileriyle sohbet ederek 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutladı. Programın devamında, ebediyete irtihal etmiş şehit ve gaziler için dualar edilerek yâd edildi. Programda konuşma yapan Kaymakam Şakir Öner Öztürk, “Ülkemizin birliği ve beraberliği için 780 bin kilometrekarede canını hiçe sayan, bu ülkenin müdafaasında kendi canından vazgeçen insanları her gün yâd ediyoruz. Ayrıca bugün de bu vesileyle sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle yâd ediyor, tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutluyorum” dedi. (Mine UZUN)

Kaynak: Haber Merkezi