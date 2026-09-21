Trabzonspor'un 34 yaşındaki Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, İngiltere'de trafik kurallarını ihlal etmesi nedeniyle adli bir yaptırımla karşı karşıya kaldı. Mart 2026'da Cheshire bölgesine bağlı Wilmslow'da meydana gelen olayda, ünlü futbolcuya ait elektrikli Rolls-Royce Spectre marka araç mobil hız kamerasına yakalandı.

Mahkeme kayıtlarına göre, saatte 30 mil hız sınırının bulunduğu bölgede kural ihlali yapan aracın o esnada kim tarafından kullanıldığı tespit edilemedi. Polis ekiplerinin sürücünün kimliğini belirlemek amacıyla Salah'ın 4 milyon sterlin değerindeki malikanesine gönderdiği iki resmi çağrı da yanıtsız kaldı.

GIYABINDA HÜKÜM GİYEREK MEN CEZASI ALDI

Warrington Cheshire sulh mahkemesinde geçen ay görülen davada, sürücüyü bildirmeme suçu kapsamında İngiliz hukukundaki 'Single Justice Procedure' (Tek Yargıç Usulü) işletildi. Duruşmaya katılmayan Mısırlı oyuncu, aracı kimin kullandığını yetkililere aktarmadığı için gıyabında suçlu bulundu. Hız sınırını aşma suçlaması ise sürücünün belirsizliği nedeniyle mahkeme tarafından geri çekildi.

İNGİLTERE'DE SÜRÜCÜYÜ BİLDİRMEME CEZALARI

İngiltere trafik yasalarına göre, kural ihlali yapan bir aracın sahibinin yetkililerle iş birliği yapmayarak sürücüyü bildirmemesi, genellikle asıl trafik suçundan daha ağır bir ihlal olarak değerlendiriliyor. Bu tür vakalarda mahkemeler, doğrudan ruhsat sahibini sorumlu tutarak ehliyete el koyma ve yüksek para cezaları uygulama yoluna gidiyor.

TOPLAM BİN 44 STERLİN PARA CEZASI KESİLDİ

Kariyerinde uzun yıllar Liverpool forması giyen ve şu an Trabzonspor'un kadrosunda yer alan Salah'a, yargı sürecinin ardından 6 ay araç kullanma yasağı getirildi. Mahkeme heyeti yıldıza 660 sterlin temel para cezasının yanı sıra, 120 sterlin mahkeme masrafı ve 264 sterlin mağdur ek ücreti yansıttı. Futbolcunun ödemekle yükümlü olduğu toplam ceza tutarı böylece bin 44 sterlin olarak belirlendi.