Sarı-lacivert renklere gönül veren dostlar, Ay'La Restaurant'ta düzenlenen iftar programında buluşarak hem Ramazan'ın bereketini paylaştı hem de maç öncesi keyifli bir akşam geçirdi. Grubun üyelerinden, Ay'La Restaurant işletmecilerinden İbrahim Koç ve ortağı İrfan Güney'in ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programında samimi ve sıcak bir atmosfer hakimdi. Fenerbahçeli dostlar, sohbet eşliğinde iftarlarını açarken yaklaşan karşılaşmanın heyecanını da birlikte yaşadı. İftarın ardından maçı birlikte izleyen grup, Fenerbahçe'nin deplasmanda Fatih Karagümrük karşısında aldığı 2-0'lık yenilgi sonrası büyük üzüntü yaşadı. Sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk yarışına havlu atması, iftar buluşmasına katılan dostların da keyfini kaçırdı. Cemali AYDINOĞLU



