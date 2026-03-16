ALANYALI dostlar, yoğun iş temposuna kısa bir mola vererek Ramazan ayında rotayı egzotik ülkelerden Sri Lanka ve Malezya'ya çevirdi. Tatilin ilk durağı Sri Lanka oldu. Doğal güzellikleri, tropikal doğası ve tarihi dokusuyla ünlü ülkede unutulmaz anlar yaşayan ekip, bölgenin en popüler noktalarından biri olan Nine Arches Bridge başta olmak üzere birçok turistik noktayı gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

EGZOTİK TATİL BEĞENİ TOPLADI

Yeşilin her tonunu barındıran çay bahçeleri, tarihi köprüler ve eşsiz manzaralar eşliğinde keyifli vakit geçiren Alanyalı dostlar, Sri Lanka'daki gezilerinin ardından rotayı Malezya'ya çevirdi. Modern şehir hayatı ile kültürel zenginliğin iç içe geçtiği ülkede de dolu dolu bir program geçiren ekip, tatillerinin her anını sosyal medya üzerinden dostlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi. Hem dinlenip hem de yeni kültürler keşfeden Alanyalılar, renkli anılar biriktirdikleri Uzak Doğu gezisinin ardından Alanya'ya döndüler. Alanyalı dostların keyifli tatili, şimdiden çevrelerinde "uzun süre konuşulacak bir gezi" olarak yorumlandı. Cemali AYDINOĞLU