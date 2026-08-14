2026 YKS tercih sürecinin sona ermesinin ardından adaylar yerleştirme sonuçlarını beklemeye başladı. ÖSYM henüz sonuç tarihini duyurmadı. Üniversite kayıtları ise 24 Ağustos'ta başlayacak.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında tercihlerini tamamlayan adayların gündeminde şimdi yerleştirme sonuçları var. Üniversite ve bölüm tercihini yapan adaylar, hangi programa yerleştiklerini öğrenmek için ÖSYM'den gelecek açıklamayı takip ediyor.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ndeki resmi bilgilere göre 2026-YKS tercih işlemleri 29 Temmuz saat 11.45'te başladı ve 10 Ağustos saat 23.59'da sona erdi.

14 Ağustos 2026 itibarıyla ÖSYM tarafından 2026-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığına ilişkin resmi bir duyuru yayımlanmadı.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TARİH AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarının hangi gün ilan edileceğine ilişkin henüz resmi bir tarih paylaşmadı. Bu nedenle internette yer alan belirli gün veya tarih aralıklarını kesin sonuç tarihi olarak değerlendirmemek gerekiyor.

Adayların sonuç tarihi konusunda ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve sonuç sistemindeki duyuruları esas alması gerekiyor.

SONUÇLARIN AĞUSTOS AYINDA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Üniversite kayıt takvimi nedeniyle YKS yerleştirme sonuçlarının kayıt işlemleri başlamadan önce açıklanması gerekiyor.

2026 YKS kapsamında bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıt süreci 24 Ağustos'ta başlayacak. Bu takvim, sonuçların ağustos ayının ikinci yarısında duyurulması beklentisini güçlendiriyor. Ancak ÖSYM tarih açıklamadığı sürece kesin bir gün vermek mümkün değil.

2026 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Yerleştirme sonuçları açıklandığında adaylar ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek. Sonuç ekranına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişilebilecek.

Adaylar bu ekranda yerleştirildikleri üniversiteyi ve programı görebilecek. Sonuçların ardından kayıt hakkı kazananların, yerleştirildikleri üniversitenin kayıt duyurularını ayrıca kontrol etmesi gerekecek.

KAYITLAR 24 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Üniversiteye yerleşen adaylar için sonraki aşama kayıt işlemleri olacak. Kayıt sürecinde üniversitelerin ilan ettiği tarihler, istenen belgeler ve elektronik kayıt açıklamalarının takip edilmesi önem taşıyor.

ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarını açıklamasının ardından adayların özellikle kayıt süresini kaçırmaması gerekiyor. Üniversiteler, kayıt yöntemleri ve gerekli belgeler konusunda kendi resmi kanallarından ayrıca bilgilendirme yapabilecek.

2026 YKS yerleştirme sonuçları için şu aşamada en güvenilir bilgi kaynağı ÖSYM. Kurumdan resmi duyuru gelmeden sosyal medyada veya farklı internet sitelerinde paylaşılan tarihler kesin sonuç tarihi olarak kabul edilmemeli.

Kaynak: ÖSYM