ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir evde fuhuş yapıldığı yönündeki ihbar üzerine operasyon düzenledi. Yapılan baskında Fas uyruklu 2 kadın gözaltına alınırken, olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre polis ekipleri, ilçedeki bir ikamette para karşılığı ilişki teklif edildiği yönündeki ihbar sonrası teknik ve fiziki çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikamette bulunan Fas uyruklu 2 kadını gözaltına aldı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Şüpheliler, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Alanya Adliyesi’ne sevk edildi. Yabancı uyruklu kadınların Cumhuriyet Savcılığı’ndaki ifadeleri tercüman aracılığıyla alındı.

Savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan kadınlar hakkında mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

DENETİMLERİN SÜRDÜĞÜ BELİRTİLDİ

Turizm sezonunun hareketlenmeye başladığı Alanya’da, özellikle günübirlik kiralanan evler ve bazı konaklama noktalarına yönelik denetimlerin artırıldığı öğrenildi. Emniyet birimlerinin, kamu düzenini bozabilecek olaylara karşı çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Öte yandan operasyon kapsamında farklı kişilere ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin incelemenin devam ettiği öğrenildi. Mehmet AL