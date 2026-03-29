Ankara cephesinden gelen belgeler, aylardır kamuoyunun zirvesinde yer alan İsrail ile ticaret hattındaki iddiaları yeniden alevlendirdi. Gazze'deki ağır saldırıların ve sivil kayıpların ardından Türk limanlarından İsrail'e yönelik ithalat ve ihracatın tamamen durdurulduğu ilan edilmişti. Ancak CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in, İsrail Merkez İstatistik Bürosu (CBS) Şubat 2026 verilerine dayandırarak ortaya koyduğu tablo siyaset arenasında deprem etkisi yarattı. Ülke genelinde olduğu gibi Alanya'daki vatandaşların ve yerel siyaset çevrelerinin de yakından takip ettiği bu çarpıcı gelişme, ambargonun delinip delinmediği sorusunu gündemin tam ortasına bıraktı.

MİLYONLARCA DOLARLIK TİCARET AĞI

Krizin merkezinde, doğrudan İsrail devletinin resmi istatistik kurumundan alınan veriler bulunuyor. CHP'li Emir'in, internet sitesinin Türkiye'den erişime engellendiğini iddia ettiği CBS verileri, ticari sevkiyatların kesintisiz sürdüğüne işaret ediyor. Ortaya konan şok edici rakamlara göre; uygulanan ambargoya rağmen sadece 2026 yılının Şubat ayında Türkiye'den İsrail'e 94 milyon dolarlık dev bir ihracat akışı gerçekleşti. Yılın ilk iki ayını kapsayan Ocak-Şubat döneminin toplam faturası ise 176,1 milyon doları bularak rekor seviyeye ulaştı.

STRATEJİK ÜRÜNLER MERCEK ALTINDA

Sevkiyat listesinin detayları ise sıradan tüketim malzemelerinden ziyade, sanayinin belkemiği sayılan kritik ürünlerden oluşuyor. İsrail kayıtlarına göre, yılın ilk iki ayında Türkiye'den giden malların başını 44,7 milyon dolar ile makine ve ekipmanlar çekti. Bu stratejik kalemi sırasıyla; 34,9 milyon dolarla baz metaller, 19 milyon dolarla tekstil, 16,4 milyon dolarla taş, çimento ile cam ürünleri ve 15,5 milyon dolarla plastik materyaller izledi.

ALANYA KAMUOYU VE SİYASETİNDE YANSIMALARI

Uluslararası gemi trafiği verilerini savunan aktivistlerin ardından doğrudan devlet rakamlarıyla desteklenen bu tablo, muhalefetin sert salvosuna dönüştü. İktidarın dış politika adımlarını eleştiri yağmuruna tutan Emir, yetkililerin "ticareti kestik" söylemlerini hatırlatarak, ekonomik akışın İsrail’in hem Gazze operasyonlarında hem de İran ile yaşadığı çatışma ortamında hız kesmeden devam ettiğini savundu. Ankara'daki bu siyasi fırtına Alanya kamuoyu tarafından da dikkatle izlenirken, gözler şimdi Ticaret Bakanlığı'ndan iddialara verilecek resmi yanıta kilitlendi. Düğümün nasıl çözüleceği merak konusu.