ALANYA’NIN Kargıcak Mahallesi’nde alışılmışın dışında bir konseptle hazırlanan sergi, klasik galeri ortamı yerine doğanın içinde gerçekleştiriliyor. Yangında zarar görmüş ağaçların bulunduğu yamaçta sergilenen eserler, ziyaretçilere doğayla iç içe farklı bir sanat deneyimi sunuyor. Sergide toplam 55 grafik eser yer alıyor. Sanatçı, eserlerini sergi sonunda kaldırmayı planlamadığını, çalışmaların doğa ile baş başa kalarak zamanla yağmur ve doğal koşulların etkisiyle yok olacağını ifade etti. Proje; bastırılmış duygular, gerçek arzular ve toplumsal kalıpların altında kalan kadınlık gücü gibi temaları ele alıyor. Çalışmalar aynı zamanda Kanadalı şair ve yazar Anne Carson’ın düşüncelerinden ve özellikle Bittersweet Eros adlı eserinden ilham alıyor. Disiplinlerarası bir sanatçı olan Maria Michi, resmin yanı sıra obje ve enstalasyon çalışmaları da üretiyor. Rusya ve farklı ülkelerde birçok sergi ve bienale katılan sanatçı, çalışmalarını Moskova ve Alanya’da sürdürüyor. (Şerife ÇOBAN)
Alanya’da yanmış ormanda sıra dışı sergi
Alanya’da sanat dünyasında dikkat çeken farklı bir sergi kapılarını açtı. Rus sanatçı Maria Michi’nin “Territory of Refusal” (Ret Bölgesi) adlı projesi, Kargıcak Mahallesi’nde yangından zarar görmüş bir ormanlık alanda sanatseverlerle buluştu
