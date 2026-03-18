Ramazan Bayramı öncesinde sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 19 Mart 2026 Arefe günü sağlık ocakları açık mı sorusuna yanıt arıyor. Alanya ve çevresinde yaşayanlar için kritik detay netleşti. Arefe günü sağlık ocakları ve hastaneler yarım gün hizmet verecek.

SAĞLIK OCAKLARI AREFE GÜNÜ KAÇA KADAR AÇIK?

19 Mart Perşembe günü Arefe olması nedeniyle aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) sabah saatlerinde hizmet verecek ve 12.30 itibarıyla kapanacak. Bu saatten sonra sağlık ocaklarında işlem yapılamayacak.

HASTANELERDE DURUM NASIL?

Devlet hastaneleri ve özel hastanelerde poliklinik hizmetleri Arefe günü 12.30’a kadar devam edecek. Öğleden sonra ise poliklinikler kapalı olacak.

Ancak acil servisler her zamanki gibi 24 saat kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.

ECZANELER AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Arefe günü eczaneler de sağlık kuruluşlarına paralel şekilde 12.30’a kadar açık olacak. Öğleden sonra ise nöbetçi eczane sistemi devreye girecek.

Alanya, Manavgat ve Gazipaşa’da ilaç ihtiyacı olan vatandaşların, öğleden sonra için nöbetçi eczaneleri kontrol etmesi gerekiyor.

ALANYA İÇİN KRİTİK UYARI

Bayram öncesi yoğunluk nedeniyle sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması adına, özellikle reçete yazdırmak, muayene olmak veya ilaç temin etmek isteyenlerin sabah saatlerini tercih etmesi önem taşıyor.

Öğleden sonra sağlık hizmetleri büyük ölçüde sınırlı olacağı için işlemler bayram sonrasına kalabilir.