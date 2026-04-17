KALP ve damar hastalıklarının dünyada önde gelen ölüm nedenleri arasında yer aldığını belirten Doç. Dr. Ali Çoner, “Kalp damar hastalıkları; kalp damar tıkanıklıkları, kalp yetmezliği ve ritim bozuklukları gibi birçok hastalığı kapsamaktadır. Damar tıkanıklıkları yalnızca kalpte değil, aynı zamanda şah damarlarında ve bacak damarlarında da görülebilmektedir” dedi.

KALP KRİZİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kalp krizinin en önemli belirtilerine değinen Çoner, hastalarda genellikle göğsün orta bölgesinde şiddetli, sıkıştırıcı bir ağrı hissedildiğini ifade ederek, “Bu ağrı çoğunlukla sol kolun iç kısmına ve çeneye yayılabilir. Bu tür şikâyetleri olan kişilerin vakit kaybetmeden en yakın hastanenin acil servisine başvurmaları gerekmektedir. Kalp krizi yaşla birlikte artış göstermektedir. Ancak son yıllarda genç yaşlarda da görülmeye başlamıştır. Bunun en büyük nedeni değişen beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı ve buna bağlı kilo artışıdır.” ifadelerini kullandı.

‘GENETİK FAKTÖRLER KALP KRİZİ RİSKİNİ DE BERABERİNDE GETİRİYOR’

Ailesel yatkınlığın da önemli bir risk faktörü olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Ali Çoner, “Birinci derece yakınlarında; erkeklerde 55 yaşın altında, kadınlarda ise 65 yaşın altında kalp krizi öyküsü bulunan bireylerin risk altında olduğu bilinmektedir. Ayrıca yüksek tansiyon, diyabet ve kolesterol yüksekliği de kalp krizi riskini artırmaktadır. Bu nedenle düzenli sağlık kontrolleri büyük önem taşımaktadır” dedi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nde sunulan hizmetler hakkında da bilgi veren Doç. Dr. Çoner, “Kliniğimizde 8 uzman ve 7 asistan hekimden oluşan ekibimizle, güncel tıbbi yöntemler ve ileri teknoloji cihazlar kullanılarak hastalarımıza hizmet verilmektedir. Kalp krizlerine 7 gün 24 saat kesintisiz müdahale etmekteyiz. Vatandaşlarımızın kalp sağlıkları için düzenli kontrollerini ihmal etmemelerini öneriyoruz” diye konuştu.



Kaynak: Alanya EAH BÜLTEN