Sürücü belgesi sahibi olmak isteyen vatandaşların ödemesi gereken tutarlar rekor seviyelere ulaştı. Edinilen bilgilere göre, B sınıfı ehliyet almak için gereken sürücü kursu, sınav, sağlık raporu ve belge harçları hesaplandığında toplam maliyet 35 bin lirayı buluyor.

Sürecin en büyük harcama kalemini sürücü kurslarına ödenen ücretler oluşturuyor. Devlet tarafından belirlenen taban fiyat uygulaması kapsamında kurs ücretleri ortalama 20 bin lira seviyesinden başlıyor. Kurumların sunduğu hizmetlere göre bu rakam daha da yukarı çıkabiliyor.

SINAVLARDA BAŞARISIZLIK MALİYETİ KATLIYOR

Kurs kaydının ardından adayların teorik e-sınav ve uygulamalı direksiyon sınavı için ayrı ayrı harç yatırması gerekiyor. Hesaplanan 35 bin liralık toplam tutar, adayın tüm sınavları ilk girişinde başarıyla geçmesi durumunda geçerli oluyor.

Herhangi bir aşamada başarısız olan sürücü adayları, tekrar sınava girmek için yeni bir harç ödemesi yapıyor. Özellikle direksiyon sınavını geçemeyenlerin zorunlu olarak ek telafi dersleri alması, hem ehliyet alma süresini uzatıyor hem de cepten çıkan bütçeyi önemli ölçüde artırıyor.

EHLİYET SÜRECİNDE HANGİ GİDERLER BULUNUYOR?

Standart bir ehliyet alma sürecinde kurs ücreti ve sınav harçlarının yanı sıra resmi evrak bedelleri de vatandaşın karşısına çıkıyor. Adaylar başvuru aşamasında sağlık raporu masraflarını karşılarken, sınavları başarıyla tamamladıktan sonra ehliyet kart bedeli ve vakıf payı gibi zorunlu ödemeleri gerçekleştirerek belgelerini teslim alabiliyor.