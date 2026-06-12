İstanbul Anadolu Adliyesi'nde 13 Ocak tarihinde 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'ı makam odasında silahla vurarak yaralayan ve ikinci kez ateş edeceği sırada Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlüsü çaycı Yakup K. tarafından engellenen Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, savcılık esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Duruşma savcısı tarafından sunulan mütalaada, tutuklu sanık Kılıçarslan'ın çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edildi. İddianameye göre sanık hakkında, 'kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal', 'silahla ve zincirleme şekilde tehdit', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek' ve 'ısrarlı takip' suçlarından 20 yıldan 42 yıla kadar hapis cezası istendiği bildirildi.

DURUŞMA SAVCISINA VE BASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Söz hakkı alan sanık Kılıçarslan, duruşma savcısını ve süreci eleştiren uzun bir savunma yaptı. İddianamenin 68 gün sonra kopyala-yapıştır yöntemiyle hazırlandığını öne süren Kılıçarslan, duruşma savcısının liyakatsiz olduğunu ve medyadan korktuğunu iddia etti. Basın mensuplarına da dönerek yapılan haberlerin süreci manipüle ettiğini savunan sanık, mağdurun anlattıklarını asılsız olarak nitelendirdi.

Olayın gelişimine dair konuşan Kılıçarslan, müşteki ile aralarında geçen kişisel bir tartışmayı anlattı. Müştekinin cep telefonundaki mesajları izinsiz okuduğunu kabul eden sanık, bu durumun ardından aralarında soğukluk başladığını ve tartışma yaşandığını ifade etti. Kılıçarslan ayrıca, adliyede her zaman silah taşıdığı yönünde ifadeler kullandı.

YARGI MENSUPLARI ARASINDAKİ ŞİDDET VAKALARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Yargı kurumu içerisinde görev yapan üst düzey yetkililerin adliye binasında birbirlerine karşı silahlı eylemde bulunması, hukuki literatürde nadir karşılaşılan ve iş yeri dokunulmazlığının ihlali ile birleştiğinde cezai yaptırımı ağırlaşan vakalar arasında yer alıyor. Özellikle kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçlaması, son yasal düzenlemeler ışığında alt sınırı oldukça yüksek cezalar öngörüyor.

Sanığın savunmasını uzatarak farklı konulara girmesi üzerine mahkeme başkanı duruma müdahale etti. Yaklaşık 45 dakika boyunca savcıyı, müştekiyi ve basını eleştiren sanık, mahkeme başkanı tarafından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması yönünde uyarıldı. Davanın ilerleyen celselerde karara bağlanması bekleniyor.