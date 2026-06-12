Antalya Kadın Platformu üyeleri, Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yaparken şüpheli şekilde hayatını kaybeden öğretmen Irmak Ayşe Koparan için Muratpaşa'daki Attalos Meydanı'nda bir araya geldi. Yerel basına yansıyan bilgilere göre, eylemde yapılan basın açıklamasında kadın ölümlerine karşı yürütülen hukuki süreçlerin şeffaflaşması ve adaletin sağlanması talep edildi.

Platform adına konuşmayı gerçekleştiren Özlem Yavuz, kadın eğitim emekçilerinin görev bölgelerinde barınma, güvencesizlik, idari baskı ve yalnızlaştırma gibi ciddi sorunlarla mücadele ettiğini belirtti. Yavuz, kamu otoritelerinin bu sorunlara kalıcı çözümler üretmesi ve koruma yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLER İÇİN ŞEFFAFLIK TALEBİ

Kadınların eşitlik ve güvenlik taleplerini zedeleyen politikaların yaşam hakkı ihlallerini artırdığını söyleyen Yavuz, şüpheli ölümlerin titizlikle soruşturulmasının devletin temel sorumluluğu olduğunu vurguladı. Açıklamada, olaylarla ilgili ihmali veya kusuru bulunan kişi ve kurumların açığa çıkarılması, güvenli çalışma koşullarının acilen sağlanması istendi.

ANTALYA'DAKİ YAKIN ZAMANLI VAKALAR NELERDİ?

Eylemde, sadece Irmak Ayşe Koparan'ın değil, son dönemde Antalya ve çevresinde kayıtlara geçen diğer şüpheli ölümlerin de münferit olmadığına dikkat çekildi. Bu kapsamda; evinde ölü bulunan yedi aylık hamile hemşire Esra Uğur, kayıp olarak aranırken hayatını kaybettiği anlaşılan Kübra Yapıcı, ölümünün ardından başlatılan soruşturmada eşi tutuklanan üç aylık evli Helin Kutlay ve evinde silahla vurulmuş halde bulunan göçmen sera işçisi Vahda Ş. vakalarının hukuki süreçlerinin kamuoyu tarafından yakından takip edildiği hatırlatıldı.

Açıklama, platform üyelerinin hayatını kaybeden kadınların ailelerine başsağlığı dilemesi ve koruyucu ile önleyici mekanizmaların etkin şekilde işletilmesi yönündeki çağrısını yinelemesiyle sona erdi.