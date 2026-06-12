Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı çerçevesinde Antalya açıklarında görev yapan Türk Deniz Kuvvetleri unsurları, Alanya Limanı'nda halkla buluştu. Limana demirleyen TCG Tarsus ile TCG İmbat hücumbotu, belirlenen saatlerde ziyaretçilere açıldı.

Sabah saatlerinden itibaren limana gelen çok sayıda vatandaş, askeri gemileri yakından inceleme fırsatı buldu. Ziyaretçiler güverteyi gezerek gemilerin farklı bölümlerini görürken, bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

Gemilerde görev yapan personel, ziyaretçilere platformların teknik özellikleri ve görevleri hakkında bilgi verdi. Özellikle çocuklar ve gençler, savaş gemilerine yoğun ilgi gösterdi. Deniz Kuvvetleri personeli, gemilerin operasyonel kabiliyetleri ile Türk Deniz Kuvvetleri'nin yürüttüğü faaliyetleri anlattı.

Alanya Limanı'ndaki ziyaret boyunca aileler çocuklarıyla birlikte gemileri gezerken, birçok vatandaş Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki yerli ve milli platformları yakından görme imkânı buldu.

Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı kapsamında Alanya'ya gelen TCG Tarsus ve TCG İmbat'ın ziyareti, hem denizcilik meraklılarının hem de bölge sakinlerinin ilgisini çekti. Vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizdeki gücünü yakından tanıma fırsatı bulduklarını ifade etti.