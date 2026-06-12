Tunceli'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları, soruşturma kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanan Umut Altaş'ın itirafları doğrultusunda yeniden hız kazandı. Aktarılan bilgilere göre, İçişleri ve Adalet bakanlıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda hedef bölgeler daraltıldı.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Tunceli merkeze bağlı Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ile Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde yoğunlaştı. Çalışmalara Jandarma Suçluları Arama Timi (JASAT), Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Merkez Komando Timleri ve Erzurum'dan getirilen kadavra köpekleri de destek veriyor.

UMUT ALTAŞ HANGİ BÖLGELERİ İŞARET ETTİ?

Kırmızı bültenle aranırken ABD'de tutuklanan şüpheli Umut Altaş, verdiği röportajda cesedin tam yerini bilmediğini ancak üniversite civarındaki ıssız alanlara bakılması gerektiğini belirtmişti. Altaş'ın, Aktuluk Mahallesi'ndeki kör noktalar ile Bayraktepe'de bulunan su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alanı özellikle vurgulaması üzerine ekipler bu koordinatlara yöneldi.

Arama faaliyetlerinde yeraltı görüntüleme cihazları aktif olarak kullanılıyor. Cihazların yaydığı kızılötesi sinyallerle toprağın üç boyutlu haritası çıkarılarak şüpheli noktalar detaylı şekilde taranıyor.

SORUŞTURMADA KİMLER TUTUKLANMIŞTI?

Gülistan Doku davası, Türkiye genelinde yakından takip edilen ve çok sayıda ismin dahil olduğu geniş çaplı bir hukuki sürece dönüştü. Soruşturmanın önceki evrelerinde dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir ile eski polis memuru Gökhan Ertok tutuklanmıştı.

Sürecin devamında cezaevine gönderilen diğer şüpheliler arasında Zeinal Abakarov, Engin Yücer, Cemile Yücer, Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Altaş ve Ferhat Güven yer alıyor. Cihazlardan elde edilen veriler ve şüpheli ifadelerinin eşleştirilmesiyle soruşturmanın seyrinin netleşmesi bekleniyor.