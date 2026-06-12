TÜRKİYE A Milli Takımı’nın Dünya Kupası yolundaki önemli mücadelesi Alanya’da büyük bir heyecanla takip edilecek. Avustralya ile karşı karşıya gelecek olan ay-yıldızlıların maçı, 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 07.00’de Milli Egemenlik Stadyumu karşısında bulunan Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde kurulacak dev ekranda canlı olarak yayınlanacak.

Milli heyecanın hep birlikte yaşanacağı etkinlikte, futbolseverler Türkiye’nin Dünya Kupası hedefi doğrultusundaki mücadelesine omuz verecek. Alanya’da sporun ve birlik ruhunun ön plana çıkacağı organizasyonda, vatandaşlar tek yürek olarak milli takıma destek verecek.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, coşkuyu paylaşmak ve milli heyecana ortak olmak isteyen tüm sporseverleri Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’ne davet etti. (Gülser YİĞİT)

Muhabir: Gülser YİĞİT