Şarkıcı ve televizyon sunucusu Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla köpeği Tokyo'nun hayatını kaybettiğini açıkladı. Yıllardır birlikte yaşadığı ve sık sık paylaşımlarında yer verdiği dostunun ölüm haberi, takipçilerini ve hayvanseverleri üzdü.

Hayvan sevgisiyle tanınan Serengil, yaptığı paylaşımda Tokyo'nun kendisi için yalnızca bir evcil hayvan değil, aynı zamanda hayatının önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Ünlü ismin paylaşımında kullandığı duygusal ifadeler, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

DUYGUSAL PAYLAŞIM YÜREK BURKTU

Tokyo'nun vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Seren Serengil, yaşadığı üzüntüyü takipçileriyle paylaştı. Uzun yıllardır birlikte yaşadığı dostunu kaybetmenin kendisi için büyük bir boşluk oluşturduğunu belirten Serengil'in paylaşımı, hayvan sahiplerinden de yoğun destek gördü.

Çok sayıda kullanıcı, yorumlarıyla ünlü isme başsağlığı dileklerini iletirken, evcil hayvan kaybı yaşayan kişiler de benzer duyguları yaşadıklarını ifade etti.

TOKYO, PAYLAŞIMLARINDA SIK SIK YER ALIYORDU

Seren Serengil'in sosyal medya hesaplarında sık sık yer verdiği Tokyo, takipçileri tarafından da yakından tanınıyordu. Ünlü isim, yıllar boyunca köpeğiyle geçirdiği anları paylaşarak hayvan sevgisine dikkat çekmişti.

Hayvan hakları ve sokak hayvanları konusunda yaptığı açıklamalarla da bilinen Serengil, birçok kez hayvanlara yönelik farkındalık çalışmalarına destek vermişti.

SOSYAL MEDYADA TAZİYE MESAJLARI YAĞDI

Acı haberin duyulmasının ardından sosyal medya kullanıcıları Seren Serengil'e destek mesajları gönderdi. Sanat camiasından bazı isimler de paylaşımın altına yorum yaparak üzüntülerini dile getirdi.

Evcil hayvan sahipleri tarafından büyük bir hassasiyetle karşılanan paylaşım, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.