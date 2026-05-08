ALANYA’da tatil yapan bir Alman turistin çantasının çalınması üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Alman uyruklu şüpheli tutuklandı. Olayın Avsallar Mahallesi’nde meydana gelmesi, özellikle turizm sezonunun başladığı dönemde güvenlik konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Avsallar Mahallesi’ndeki bir restoranda yaşandı. Restoranda yemek yiyen Alman uyruklu kadın turist, içerisinde nakit para bulunan çantasının kaybolduğunu fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.

JANDARMA TEKNİK TAKİPLE ŞÜPHELİYE ULAŞTI

İhbar sonrası harekete geçen İncekum Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede teknik takip ve istihbari çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği öne sürülen kişinin 25 yaşındaki Alman vatandaşı David A. olduğu belirlendi.

Şüpheli, çaldığı iddia edilen çantayla birlikte Avsallar Mahallesi’nde hareket halindeyken jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ÇANTA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Operasyonda ele geçirilen çanta ve içerisindeki eşyalar eksiksiz şekilde turist kadına teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi’ne sevk edilen David A., Cumhuriyet Savcılığı’nda tercüman eşliğinde ifade verdi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüpheli, “hırsızlık” suçlamasıyla tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

TURİZM BÖLGELERİNDE GÜVENLİK VURGUSU

Turizm sezonunun hareketlenmeye başladığı Alanya’da yaşanan olay sonrası güvenlik önlemleri yeniden gündeme geldi. Özellikle restoran, sahil ve yoğun turist bölgelerinde benzer olayların önüne geçilmesi için denetimlerin sürdüğü öğrenildi. Mehmet AL