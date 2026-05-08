ALANYA’NIN en işlek noktalarından biri olan Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve yıllardır açık olan yaya geçidinin kapatılması, özellikle Müftüler Sokak ve Cuma Pazarı çevresindeki turizm esnafını zor durumda bıraktı. Bölgedeki yaya yoğunluğunun büyük ölçüde azalması nedeniyle ticari kayıp yaşadıklarını belirten esnaf, vatandaşların kontrolsüz noktalardan karşıya geçmeye çalışmasının da ayrıca ciddi güvenlik riski oluşturduğunu ifade etti. Atatürk Caddesi’nin yenilenmesinin ardından yıllardır kullanılan geçidin kapanması, Cuma Pazarı ile İskele bölgesi arasındaki yaya akışının neredeyse durma noktasına getirdi. Duruma tepki gösteren turizm esnafı, yaya geçidinin yeniden açılması için yetkililere çağrıda bulundu.

‘TURİSTLER YILLARDIR BU YAYA GEÇİDİNİ KULLANIYORDU’

Esnaflardan Hasan Kurt, “Bu yaya geçidinin kapanması yıllardır Cuma Pazarı ve İskele bölgesi arasındaki insan akışının yok olmasına neden oldu. Yılardır olan bu yaya geçidine insanlar alışmıştı. İlerleyen zamanlarda trafik kazalarına neden olabilecek bir durum aynı zamanda. Yıllardır buraya gelen turistler de bu yaya yolunu kullanıyordu. Fakat şimdi 150-200 metre ilerisindeki yaya geçidini kullanmak zorunda kalacaklar. Biz esnaf olarak bundan şikayetçiyiz ve mağduruz. Böyle bir savaş ortamında biz çok zarar görüyoruz bu durumdan. Bunu biz yazılı ve sözlü dile getirmeye çalışıyoruz fakat bir sonuca ulaşamadık. Bu yaya geçidinin açılmaması durumunda biz esnaflar bundan çok zarar göreceğiz. Bir an önce yetkililerden bu yaya geçidinin tekrar açılmasını istiyoruz. Esnaf olarak bütün talebimiz bu” diye konuştu.

‘ESNAFIN İŞLERİ YÜZDE 75 DÜŞER’

Bir diğer esnaf Mehmet İhtiyar da, “Bu yaya geçidinin açılmasına yönelik yetkililere esnaflar olarak dilekçeleri topladık verdik. Fakat yaya geçidinin açılmasına yönelik bize geri dönüş yapılmadı. Esnaflar bir yıl öncesinden bir yıl sonraki işleri için yatırım yapıyorlar. Müftüler Sokak’ın yüzde 75’i insan akışını bu yaya geçidinden sağlıyordu. Bu da esnafın işlerini yüzde 75 olumsuz etkiliyor. Kazaların olmaması ve insanların alışkın olduğu bu yaya geçidinin açılmasını istiyoruz” dedi.

‘YETKİLİLER SESİMİZİ DUYSUN’

Esnaflar olarak birçok yere başvurduklarını belirten Ercan Aksoy, “Buradaki olumsuzluğu şimdiden yaşamaya başladık. Zaten savaşın gölgesinde olumsuz bir sezon başladı. Gerekli itirazlarımızı yaptık fakat şimdiye kadar hiç muhatap bulamadık. Bu durum bizi olumsuz etkileyecektir. Sezonun başında buranın açılmasını istiyoruz. Yetkililere sesimizi duyurmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

‘YAYA GEÇİDİ YENİDEN AÇILMALI’

Sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyleyen Metin Uygur, “Daha önce burada yaya geçidi vardı insanlar buradan rahat bir şekilde geçebiliyordu. Burada karşılıklı olarak iki tane otobüs durağı var. İnsanlar burayı bir şekilde kullanıyor. Fakat bu yaya geçidini kapattılar. Kapatılmasına rağmen insanların yıllardır kullandığı yaya geçidi olduğu için insanlar yine buradan karşıdan karşıya geçiyor. Kaza durumu olma ihtimali çok yüksek. Çünkü insanlar bu yolu kullanmaya alışmış. Bu yaya geçidinin tekrar açılması gerekir. Esnaflar da bundan rahatsız. Çünkü karşıdan gelen insanlar bu tarafa geçemiyor. Buradakiler de karşı tarafa geçemiyor. Bu soruna bir an önce çözüm bulunmalı” ifadelerini kullandı.

ALESO’DAN ESNAFA DESTEK

Konuya ilişkin Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ALESO) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Atatürk Bulvarı ile Müftüler Sokak kesişiminde bulunan yaya geçidinin kapatılmasının bölge esnafını ve vatandaşları mağdur ettiği belirtildi. Açıklamada, yıllardır kullanılan geçidin kaldırılmasıyla birlikte Cuma Pazarı ve çevresindeki esnafın ciddi müşteri kaybı yaşadığı, bölgedeki yaya sirkülasyonunun büyük ölçüde azaldığı ifade edildi. Özellikle turizm sezonunun başlamasıyla birlikte yaşanan yoğunlukta vatandaşların karşıya geçmek için uzun mesafe yürümek zorunda kaldığı, bu nedenle birçok kişinin kontrolsüz şekilde yola çıkarak can güvenliğini riske attığı vurgulandı. Alanya Belediyesi’nden gelen yanıtlarda, uygulamanın UKOME kararıyla yapıldığı belirtilirken, geçidin mevcut haliyle trafik mevzuatına uygun olmadığı ifade edildi. Ancak UKOME yetkililerinin, ilgili birimlerden talep gelmesi halinde konunun yeniden değerlendirilebileceğini bildirdiği aktarıldı. Açıklamada, “Bölge esnafının mağduriyet yaşamaması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması adına yaya geçidinin yeniden açılması için yetkililerden çözüm bekliyoruz” denildi.

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR