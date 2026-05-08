Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Alanya’da, uluslararası çevre ödülü olarak bilinen Mavi Bayrak programı kapsamında sezon denetimleri başladı. Dünya genelinde 50 ülkede uygulanan program çerçevesinde Alanya’daki tesis plajları, halk plajları, marina işletmesi ve turizm tekneleri detaylı şekilde incelenecek.

2026 sezonu kapsamında kent genelinde 68 tesis plajı, 6 halk plajı, 4 turizm teknesi ve 1 marina işletmesi denetim programına dahil edildi. Denetimlerin sezon boyunca belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.

DENETİMLER BİRDEN FAZLA KURUM TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR

Mavi Bayrak denetimleri; Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Koordinatörlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

Denetimler sırasında plajların ve işletmelerin, uluslararası Mavi Bayrak kriterlerine uygunluğu yerinde kontrol ediliyor. Yetkililer ayrıca tesislere çevre yönetimi, plaj güvenliği, hijyen ve sürdürülebilir turizm uygulamaları konusunda bilgilendirme yapıyor.

MAVİ BAYRAKTA HANGİ KRİTERLER ARANIYOR?

Mavi Bayrak programı yalnızca deniz suyu temizliğini değil, çevresel yönetimden güvenliğe kadar birçok başlığı kapsıyor. Program kapsamında plajlarda sezon boyunca 15 gün arayla yüzme suyu analizleri yapılıyor.

Denetimlerde ayrıca şu kriterler değerlendiriliyor:

- Atık su arıtma sistemlerinin uygunluğu

- Çevre temizliği ve atık ayrıştırma uygulamaları

- Cankurtaran hizmeti ve ilkyardım ekipmanları

- Acil durum planlarının bulunması

- Engelli bireylere yönelik erişim imkanları

- Hassas doğal alanların korunması

- Çevre eğitimi ve bilgilendirme çalışmaları

Marina işletmeleri ve turizm teknelerinde ise çevresel sorumluluk, halkın bilinçlendirilmesi ve sosyal katılım çalışmaları da değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor.

50 ÜLKEDE UYGULANIYOR

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı, bugün dünya genelinde 50 ülkede uygulanıyor. Türkiye’de ise programın koordinasyonu Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülüyor.

Avrupa Birliği’nin 1987 yılını “Çevre Yılı” ilan etmesinin ardından başlayan program, Türkiye’de ilk kez 1993 yılında uygulanmaya başlandı. Programın temel amacı; halk sağlığının korunması, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir kıyı yönetiminin teşvik edilmesi olarak öne çıkıyor.

ALANYA TURİZMİ İÇİN ÖNEMLİ GÖSTERGE

Turizm sektöründe çevre duyarlılığına verilen önemin her geçen yıl arttığına dikkat çekilirken, Mavi Bayraklı plaj sayısı da destinasyonların uluslararası turizmdeki marka değerini doğrudan etkileyen kriterlerden biri olarak görülüyor.

Özellikle Avrupa pazarından gelen turistlerin temiz deniz, çevre düzeni ve sürdürülebilir turizm uygulamalarına büyük önem verdiği belirtilirken, Alanya’daki Mavi Bayraklı plaj sayısının korunması turizm sektörü açısından stratejik önem taşıyor.

2026 yılı Mavi Bayrak denetim programının 15 Mayıs 2026 tarihinde tamamlanacağı bildirildi.