Alanya Doğu Yeni Çevre Yolu üzerinde seyreden diğer sürücüler, tünel içerisinde karşılarına aniden çıkan araçla büyük bir şok yaşadı. Mahmutlar bölgesinden Oba istikametine doğru, trafiğin en yoğun aktığı noktalardan birinde ters yöne giren sürücü, adeta ölüme meydan okudu. Olası bir felakete kıl payı kala, jandarma trafik timleri hızla duruma müdahale ederek aracı durdurmayı başardı.

HEM EHLİYETSİZ HEM MUAYENESİZ

Trafik akışını felç eden ve onlarca insanın hayatını riske atan sürücünün vurdumduymazlığı, jandarma ekiplerinin detaylı incelemesiyle tamamen gün yüzüne çıktı. Yapılan kontrollerde, şahsın sadece ters yönde gitmekle kalmadığı; aynı zamanda yanında sürücü belgesinin bulunmadığı ve aracın fenni muayenesinin de olmadığı tespit edildi.

REKOR PARA CEZASI VE ADLİ İŞLEM

Trafik güvenliğini hiçe sayan bu skandal ihlaller zinciri cezasız kalmadı. Jandarma ekipleri, sürücüye tam 95.438 TL tutarında idari para cezası uyguladı. Şahsın sürücü belgesine el konulurken, tehlike saçan araç 60 gün süreyle trafikten tamamen menedildi. Olayın ciddiyeti üzerine harekete geçen makamlar, sürücü hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçlamasıyla adli işlem başlattı. Yaşanan bu akılalmaz olayın ardından bölgede alarm durumuna geçen jandarma ekipleri, benzer vakaların önüne geçmek için denetimlerini en üst seviyeye çıkardı.