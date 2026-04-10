Akseki-Seydişehir hattında yağmur yerini kara bıraktı. Alacabel’de kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı, ekipler sahada.

KAR YAĞIŞI ANİDEN BASTIRDI

Alanya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda bugün saat 16.00 sıralarında başlayan yağmur, hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte kara dönüştü. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran yağış, sürücüler için risk oluşturabilecek seviyeye ulaştı.

ALACABEL’DE KAR KALINLIĞI 5 SANTİMETRE

Yolun en kritik noktalarından biri olan 1.825 rakımlı Alacabel geçidinde kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bildirildi. Bölgede hava sıcaklığının daha da düşmesiyle birlikte kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırabileceği değerlendiriliyor.

EKİPLER SAHADA, YOL AÇIK

Karayolları ekipleri, yağışla birlikte teyakkuz durumuna geçti. İş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor. İlk belirlemelere göre yolda trafik akışında herhangi bir aksama yaşanmadı.

Yoldan geçen bir sürücü kısa konuştu: “Yol açık ama dikkat etmek lazım… özellikle virajlar.”

SÜRÜCÜLERE UYARI

Akseki Bölge Trafik ekipleri, bu güzergahı kullanacak sürücülere özellikle akşam saatleri için uyarıda bulundu. Kış lastiği, düşük hız ve takip mesafesi hayati önem taşıyor. Ani buzlanma riski ise en büyük tehlike olarak öne çıkıyor.

Bir de şu var… Hava bir anda değişti. Sabah başka, akşam başka.

YOLA ÇIKACAKLAR NE YAPMALI?

Antalya Konya kar yağışı yol durumu araştırması yapan sürücüler için uzmanlar şu önerileri sıralıyor:

- Araçta zincir ve çekme halatı bulundurun

- Hızınızı düşürün, ani fren yapmayın

- Uzun yola çıkmadan önce güzergah bilgisini kontrol edin

- Gece saatlerinde mümkünse yola çıkmayın

Özellikle yük taşıyan araçlar ve şehirler arası seyahat edenler için bu hat, akşam saatlerinde daha dikkat gerektiriyor.

Muhabir hakkında: