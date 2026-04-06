Alanya’da yaşanan olayda, dur ihtarına uymayan bir sürücü polisin üzerine araç sürerek kaçmaya çalıştı. Kentte kısa süreli paniğe neden olan olay, ekiplerin uzun süren takibi sonrası sona erdi.

Edinilen bilgilere göre, ekiplerin “dur” ihtarına uymayan ve alkollü olduğu öne sürülen sürücü, yanında bulunan iki yolcuyla birlikte kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında şehir trafiğinde tehlikeli manevralar yapan araç, hem sürücüler hem de yayalar için risk oluşturdu.

KOVALAMACA KAZA İLE SON BULDU

Uzun süren takip, Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazayla son buldu. Kaçan araç, bir başka araca çarptıktan sonra kontrolünü kaybederek durabildi. Olayın ardından sürücü ve araçta bulunan 2 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı.

POLİS MEMURU HAFİF YARALANDI

Dur ihtarı sırasında şüphelinin aracıyla üzerine yöneldiği bir polis memurunun hafif yaralandığı öğrenildi. Yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

400 BİN TL’YE YAKIN CEZA

Olay sonrası yapılan işlemlerde araç trafikten men edilirken, sürücünün ehliyeti iptal edildi. Ayrıca sürücüye yaklaşık 400 bin TL idari para cezası uygulandı.

Şüpheli hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunulduğu ve adli sürecin başlatıldığı bildirildi.