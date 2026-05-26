Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğleden sonra akraba olan iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Halk Kütüphanesi önünde meydana gelen olay, kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı arbedeye dönüştü.

Aktarılan bilgilere göre, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kalabalık grubun birbirine saldırdığı kavgayı ayırmak için emniyet güçleri biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Meydana gelen şiddet olayında toplam 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Yaralılar, olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki ifade ve adli işlemleri devam ediyor.

SOKAK ORTASINDAKİ ARBEDE NASIL KONTROL ALTINA ALINDI?

Şehir merkezlerinde yaşanan bu tür geniş çaplı toplumsal olaylarda emniyet güçleri, çevre güvenliğini sağlamak ve tarafları ayırmak amacıyla orantılı güç kapsamında göz yaşartıcı gaz veya biber gazı kullanabiliyor. Cizre'deki olayda da kalabalığın dağıtılması ve çevrede paniğe kapılan vatandaşların güvenliğinin sağlanması için benzer bir güvenlik protokolü uygulandı. Yaşanan gergin anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.