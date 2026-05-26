​Kurulduktan kısa bir süre sonra Alanya’da geniş bir taban bulan ve siyasi arenada dikkatleri üzerine çeken Anahtar Parti, Kurban Bayramı vesilesiyle ilçe teşkilat binasında bayramlaşma töreni düzenledi. Teşkilat binasında adım atacak yer kalmazken, törene partililerin yanı sıra çok sayıda mahalle muhtarı ve Alanyalı vatandaş katıldı.

​BAŞKAN AKKUŞ’TAN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

​Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanı Abdullah Akkuş, törene gelen ziyaretçilerle tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı. Konuklara çeşitli ikramların sunulduğu törende konuşan Başkan Akkuş, dini ve milli bayramların birleştirici gücüne dikkat çekti. Akkuş, milletin bayramlarda kırgınlıkları ve küskünlükleri bir tarafa bırakarak kucaklaşması gerektiğini belirterek, bu özel ve müstesna günlerin önemini bir kez daha hatırlattı.

​"HOŞGÖRÜ TÜM DÜNYADA KALICI OLSUN"

​Konuşmasında Alanya halkına ve tüm İslam alemine iyi dileklerini ileten Başkan Akkuş, "Türk-İslam aleminin ve kıymetli Alanya halkının mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Yardımlaşmanın, sevginin, saygının ve hoşgörünün Alanyamızda ve tüm dünyada kalıcı olmasını diliyorum" temennisinde bulundu.

​Törende partinin gelecek dönem planlarına da değinen Başkan Abdullah Akkuş, Anahtar Parti’nin Alanya’da gördüğü büyük ilginin kendilerine olan sorumluluğu artırdığını belirtti. Alanya’nın yerel sorunlarına yönelik projelerinin hazır olduğunu ifade eden Akkuş, bayramın getirdiği bu güçlü birliktelik ruhunu, Alanya halkına daha iyi bir hizmet sunmak ve ilçede kalıcı bir değişim yaratmak için sahaya yansıtacaklarını vurguladı. Bayramlaşma programı, çekilen hatıra fotoğrafları ve iyi dileklerle sona erdi.