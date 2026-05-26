​MHP Alanya İlçe Teşkilat binasında bayram havası erken başladı. Düzenlenen geleneksel bayramlaşma törenine; MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, MHP 23 dönem Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, Antalya İl Başkan Yardımcısı ve İl Yöneticileri, önceki dönem Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ülkü Ocakları Alanya İlçe Başkanı Mehmet Öz, sendika temsilcileri, KAÇEP (Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları) Başkanı, belediye meclis üyeleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda partili ve Alanyalı vatandaş katıldı.

​BAŞKAN SÜNBÜL’DEN YAKIN İLGİ

​Törende misafirlerini kapıda karşılayan MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, ziyaretçilerle tek tek tokalaşarak yakından ilgilendi. Katılımcıların Arefe günlerini ve yaklaşan Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Sünbül, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Büyük bir kalabalığa ev sahipliği yapan ilçe teşkilatında, bayramlaşmaya gelen misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

​"BİRLİĞİMİZ VE DİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN"

​Törende konuşan ve birliktelik vurgusu yapan İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, şu ifadeleri kullandı:

​"Bugün burada sergilediğimiz bu güzel tablo, partimizin ve camiamızın sarsılmaz bağlarının en büyük göstergesidir. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Bu vesileyle tüm Türk ve İslam aleminin, değerli dava arkadaşlarımın ve Alanyalı hemşerilerimin mübarek bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."

​Sıcak ve samimi bir ortamda geçen tören, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

