Alanya’da tarımsal üretimin en temel ihtiyacı olan sulama suyu konusunda yaşanan aksaklıklar, yerinde incelenerek çözüm masasına yatırıldı. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, özellikle Oba ve Dinek mevkileri arasındaki açık kanal sulama hattında yaşanan sorunları gidermek amacıyla bölge yetkilileriyle bir araya geldi.

‘SORUNLARI ÜRETİCİLERİMİZE BİRLİKTE İSTİŞARE ETTİK’

​Toplantı sonrası sürece dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Tahir Göktepe, katılımcılara teşekkür ederek çözüm odaklı bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Göktepe açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

​"Antalya Doğu Saha Sulama Birliği Başkanı İbrahim Bey ve Alanya Sulama Birliği Müdürümüz Anıl Bey’in katılımlarıyla; Cikcilli Mahalle Muhtarımız Selim Şanlı, Hacimehmetli Mahalle Muhtarımız Kadir Zararsız ve Dinek Mahalle Muhtarımız Murat Demir ile birlikte üreticilerimizin de katılım sağladığı bir toplantı gerçekleştirdik. ​Toplantımızda Oba, Dinek arası açık kanal sulama hattında yaşanan sorunları ele alarak üreticilerimizin taleplerini ve çözüm önerilerini istişare ettik. Üreticilerimizin üretime devam edebilmesi için suyun ne kadar hayati olduğunu biliyor, bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz."

​Saha incelemelerinin ardından iş birliğinin önemine dikkat çeken Başkan Göktepe, "Katılımlarından dolayı Sulama Birliği başkanımıza, müdürümüze ve kıymetli muhtarlarımıza teşekkür ediyor; tüm hemşehrilerimizin mübarek kandilini tebrik ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı. (Sudi ÇANDIR)

