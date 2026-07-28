Edinilen bilgilere göre Y.G.K. hakkında, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle yürütülen yargılama sonucunda 6 ay hapis cezası kesinleşti. Hakkında yakalama kararı bulunan hükümlü, infaz işlemleri kapsamında Alanya Adliyesi'ne giderek İnfaz Polisine teslim oldu.

İşlemlerin ardından cezaevine sevk edildi

Adliyede infaz işlemlerinin tamamlanmasının ardından Y.G.K., Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Hükümlü daha sonra Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürülerek cezasının infazına başlandı.

Suçlama TCK'nın 216. maddesi kapsamında

Y.G.K.'nin mahkûmiyetine konu olan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenleniyor. Madde, halkın belirli kesimlerini hedef alan ve kamu barışını bozma tehlikesi oluşturabilecek tahrik veya aşağılama fiillerini yaptırıma bağlıyor.

Olayla ilgili infaz süreci, kesinleşen mahkeme kararının uygulanması kapsamında yürütüldü.