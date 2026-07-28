Alanya'nın nüfus ve ticari hareketlilik bakımından yoğun bölgelerinden Oba Mahallesi Göl mevkiinde sabah saatlerinde elektrik kesintisi meydana geldi. Yaklaşık 6 saattir enerji verilemeyen bölgede, hem esnaf hem de mahalle sakinleri sıcak havanın da etkisiyle zorlu bir gün geçiriyor.

Yerel medyanın aktardığına göre, kesintinin uzun sürmesi bölgedeki günlük yaşamı ve ticari faaliyetleri durma noktasına getirdi. Özellikle termometrelerin yüksek seviyelerde seyrettiği günlerde klimaların ve soğutma cihazlarının çalışmaması, mağduriyetin boyutunu artırıyor.

KESİNTİ NE ZAMAN BİTECEK?

Bölge halkı, saatlerdir devam eden enerji sorunuyla ilgili yetkili kurumlardan henüz net bir açıklama yapılmadığını belirtiyor. Kesintinin tam olarak kaynağı ve enerjinin ne zaman yeniden sağlanacağı konusundaki belirsizlik, vatandaşların tepkisine neden oluyor.

ALTYAPIYA KALICI ÇÖZÜM BEKLENTİSİ

Yaz aylarında artan enerji ihtiyacı, turizm bölgelerindeki altyapı kapasitesinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Oba Mahallesi sakinleri, aşırı sıcakların yaşandığı bu dönemde benzer sorunların tekrarlanmaması adına elektrik altyapısında kalıcı iyileştirmeler yapılmasını talep ediyor.