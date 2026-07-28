Henüz belirlenemeyen nedenle Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangının ihbar edilmesinin ardından Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

6 HELİKOPTER, 3 UÇAK VE 135 PERSONEL GÖREVDE

Yangına ilk etapta 6 helikopter, 3 yangın söndürme uçağı, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi. Bölgede toplam 135 teknik personel ve orman işçisi söndürme çalışmalarına katılıyor.

RÜZGAR ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle ekipler alevlerin çevredeki ormanlık alanlara yayılmasını önlemek için hem havadan hem de karadan yoğun çalışma yürütüyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için müdahalenin kesintisiz sürdüğünü bildirdi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeni henüz açıklanmadı. Ekiplerin söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından olayın çıkış sebebine ilişkin inceleme yapılması bekleniyor. Yetkililer, resmi açıklamalar dışında doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.