Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İskele bölgesinde faaliyet gösteren iki tur teknesine idari işlem uyguladı. Çalışanları arasında yaşanan olumsuz olaylara anında müdahale eden ekipler, söz konusu iki tekneyi mühürleyerek faaliyetten men etti.

Turizm sezonunda yerli ve yabancı binlerce misafiri ağırlayan bölgede kamu düzenini sağlamak amacıyla denetimler sıkılaştırıldı. Alanya Belediyesi yetkililerinin aktardığına göre, başlatılan idari süreçler ve soruşturmalar devam ediyor.

SIFIR TOLERANS UYGULAMASI

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kentin huzurunu ve güvenliğini korumanın birincil öncelikleri olduğunu kaydetti. Özçelik, kamu düzenini bozan ve kentin imajına zarar veren davranışlara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını vurguladı.

İSKELE BÖLGESİNDE DENETİMLER NEDEN ARTIRILDI?

Alanya'da günlük deniz turizminin kalbi konumundaki liman bölgesi, kentin uluslararası vitrini niteliği taşıyor. Bu alanda yaşanacak her türlü disiplinsizlik turizm imajına doğrudan etki edebildiği için, yerel yönetimin güvenlik güçleriyle koordineli yürüttüğü denetimler sezon boyunca aralıksız sürdürülüyor.